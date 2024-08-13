Ми знову довели, що в будь-якій ситуації українці здатні досягати своїх завдань – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського щодо ситуації на фронті, а також на територіях проведення нашої операції в Курській області. Збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які це забезпечують. Знову дякую й усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд – це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення – такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали. Окремо обговорив із міністром оборони Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісом, щоб для наших воїнів – для всіх захисників і захисниць, які виконують бойові завдання на території держави-агресора, – були гарантовано й швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту. І без жодної бюрократії для наших воїнів. Це загальна й обов’язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску. Обговорили також сьогодні на спеціальній нараді нові рішення та законодавчі ініціативи, які ми готуємо на серпень і які точно посилять нашу державу, наш захист, наше суспільство. І сьогодні ж уже відбулася зустріч робочої групи щодо пункту нашої Формули миру щодо енергетичної безпеки. Взяли участь у зустрічі представники 40 країн-партнерів і міжнародних організацій. Ми готуємо роботу – це буде онлайн-робота вже в серпні на рівні радників, яка готуватиме конкретний шлях гарантування енергетичної безпеки. Вдячний усім, хто допомагає. І зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само об’єднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само – ми знову довели, що в будь-якій ситуації ми, українці здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, – захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Що більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, то ближче буде мир для нашої держави та справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає.

Я пишаюся нашими людьми!

Слава Україні!