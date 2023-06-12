Міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні Ставку. Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші, – «Хортиця» і «Таврія».

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках.

Генерали Сирський і Тарнавський доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, у яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій.

Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую й за вагоме поповнення нашого обмінного фонду!

Була доповідь Головкома – щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території. Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо.

Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку.

Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах.

Провів і кілька нарад щодо наших міжнародних заходів. Цей тиждень, як і завжди, зробимо дуже змістовним. Перше: готуємо нову підтримку зброєю від наших партнерів для наших воїнів. Друге: готуємо залучення більшої кількості світових суб’єктів до реалізації формули миру. Третє: працюємо, щоб Вільнюський саміт був справді змістовним.

Кожну деталь повідомлю.

І ще одне рішення, про яке варто сказати. Звання Героя України присвоєно підполковнику СБУ Василю Богачу, посмертно. За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги.

Слава всім, хто б’ється заради України!

Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях! Крок за кроком рухаємося вперед!

Віримо у перемогу. Вона буде!

Слава Україні!

