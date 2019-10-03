Микола Кулеба: Наше першочергове завдання – дбати про дітей, які живуть на лінії розмежування

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба здійснив моніторингову поїздку до Луганської та Донецької областей.

Під час відвідання Луганщини спільно з представниками організації Save the Children Микола Кулеба поспілкувався з дітьми, які проживають на лінії розмежування в Попаснянському районі, Золотому-3 й Золотому-4.

Своєю найбільшою мрією діти назвали закінчення війни.

Крім того, уповноважений з прав дитини взяв участь у робочій нараді в Попаснянській райдержадміністрації, під час якої обговорювалися проблеми освіти, медицини, соціальної сфери. Також ішлося про питання закриття шкіл, дозвілля, харчування дітей. Наголошувалося на тому, що в регіоні майже немає дитячих психіатрів, травматологів та інших медичних фахівців, які вкрай необхідні. А брак соціальних працівників не дозволяє виявляти та підтримувати всі сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах.

У Донецькій області Микола Кулеба поспілкувався з батьками та дітьми в центрі Save the Children, що розташований на лінії розмежування у Красногорівці.

«Проблеми захисту прав дітей не те що не втратили своєї актуальності, а набули особливої гостроти. Наразі кількість дитячого населення на підконтрольній українській владі території в Донецькій області становить 300 тис. 162 особи, з яких 63 тис. 500 дітей є внутрішньо переміщеними особами, 5 тис. 270 осіб – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування», – зауважив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко під час зустрічі.

Зі свого боку Микола Кулеба підкреслив: «Наше першочергове завдання – дбати про дітей, які живуть на лінії розмежування, у сірій зоні. Навіть у таких складних умовах ми маємо зробити все, щоб діти могли почуватися безпечно, могли навчатись і вчасно отримувати медичну допомогу».

Уповноважений з прав дитини та очільник Донецької області Павло Кириленко визначили пріоритети роботи і звертатимуться за підтримкою до Кабінету Міністрів.

Довідка. Save the Children – міжнародна неурядова організація, яка займається підтримкою сімей та захистом прав дітей. У 2014 році розпочала роботу з реагування на надзвичайні ситуації на сході України.