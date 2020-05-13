Микола Кулеба взяв участь у шостому засіданні Діалогу з прав людини між Україною та ЄС

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба взяв участь у шостому засіданні Діалогу з прав людини між Україною та Європейським Союзом, яке через пандемію COVID-19 відбулося в форматі відеоконференції.

Микола Кулеба зазначив, що Україна пройшла перший етап деінституціалізації – реформи системи догляду за дітьми. За цей час наша держава запровадила законодавство щодо змін у системі догляду за дітьми в регіонах. Вже затверджений план реалізації другого етапу реформи на п’ять років.

Уповноважений з прав дитини розповів, що від початку реформи в нашій країні кількість дітей в інтернатах зменшилася на 9 тисяч осіб, що становить 9%. Нині в цих закладах перебуває майже 97 тисяч дітей, з них майже 55 тисяч – цілодобово.

«Хочу звернути увагу, що серед вихованців усіх інтернатних закладів лише 8% є сиротами або позбавлені батьківського піклування, решта 92% дітей мають батьків. Це є великою проблемою для України, коли батьки віддають своїх дітей в інтернати через стан здоров'я дитини або бідність родини», – заявив він.

Крім того, уповноважений закликав представників ЄС підтримати Україну в цій реформі, зокрема шляхом надання експертної допомоги з боку донорів.