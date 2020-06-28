Миколаївський Будинок офіцерів флоту буде включено до переліку об'єктів «Великої реставрації». Таке рішення було ухвалено під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського до Миколаївської області.

Народний депутат Давид Арахамія звернув увагу Глави держави на той факт, що будівля, розташована в центрі міста, нині у вкрай незадовільному стані та руйнується. За останні роки місцева влада не зробила нічого, щоб якось виправити ситуацію.

«Майже 10 років будівля перебуває на балансі міста. Однак нічого за цей час не було зроблено», – наголосив Давид Арахамія.

Володимир Зеленський був приголомшений виглядом та станом споруди. Президент висловив думку, що будівля може стати візитівкою міста, і підтримав пропозицію заступника керівника офісу Президента Кирила Тимошенка та народного депутата Давида Арахамії про включення цього об'єкта до переліку «Великої реставрації», яку наступного року проводитиме Міністерство культури та інформаційної політики.

«Є багато об'єктів, де ми передивляємося, що буде далі. Не обов'язково, якщо Будинок офіцерів, ми його просто реставруємо. Розробимо концепцію – й далі», – сказав Кирило Тимошенко.

«Давайте, держава все зробить, щоб він був візитівкою міста», – погодився Володимир Зеленський.