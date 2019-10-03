Міноборони має створити Військову поліцію та впровадити систему керівництва силами оборони, що відповідає стандартам НАТО – Президент

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне створити Військову поліцію та до кінця року розробити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом Володимир Зеленський поставив низку завдань у сфері оборони та безпеки України.

Зокрема, міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція.

Також Президент вважає за потрібне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи «Е-ветеран».

Крім того, Глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.