Мир для України та справедливе закінчення цієї війни є щоденною й дуже кропіткою роботою – Президент під час представлення нового очільника МЗС

Бажаю здоров’я! Слава Україні!

Шановні присутні!

Шановний пане міністре, Андрію Івановичу! Шановні наші українські дипломати, усі працівники, працівниці системи МЗС України!

Передусім я хочу подякувати кожному й кожній із вас, хто реально працює на захист нашої держави, на захист українців, наших людей. Дуже цінно, що Україна у найскладніший час своєї історії може спиратися на професійний ваш досвід, на професійність українських дипломатів, і це – частина нашого захисту – ваша робота.

Андрій Сибіга і до 24 лютого, і після 24-го абсолютно принципово працював і працює заради того, щоб Україна справді мала силу протистояти Росії. Я вдячний Андрію Івановичу за цю підтримку з перших не просто днів, а годин вторгнення. І знаю, що він завжди старався й старається, щоб наша, українська, дипломатія могла виконувати всі державні завдання.

Зараз міністр точно може спрямувати українську дипломатичну службу так, щоб Україна здобула найголовніший результат: надійний мир, справедливий мир для всіх наших людей – перемогу для України.

Важливо, щоб усі ви правильно розуміли сенс саме цього часу – вам бути дипломатичною частиною всієї команди нашої держави, яка приведе Україну до миру. І у зв’язку з цим хочу підкреслити такі пріоритети. Хоча нещодавно ми зустрічались і говорили про важливі речі, але деякі речі я хотів би окремо підкреслити.

Перше. Коли я став Президентом України й побачив, як працює Посол України в Туреччині, це справді викликало повагу. І я чув, із якою повагою Президент Туреччини говорив про Посла України.

Андрій Сибіга, працюючи в Туреччині, володів турецькою мовою, добре розумів культуру та звичаї Туреччини. Це Президент Ердоган підкреслював у наших розмовах. Близько спілкувався з людьми, які визначають політику Туреччини. І так само, коли працював у Польщі: знає мову, розуміє культуру й дух цієї країни, близько спілкується з політичними та громадськими лідерами.

Саме це, на мій погляд, має бути стандартом для українських представників за кордоном.

Працювати Послом України – означає розуміти країну, у якій працюєш, і обов’язково треба мати можливість бути почутим у цій країні. Розраховую, Андрію Івановичу, на саме таке справедливе ставлення до всіх послів – професійне ставлення до всіх послів нашої держави, консулів, інших представників: нам потрібні дипломати, які додають Україні поваги. Ви працювали на цьому рівні й точно знаєте, як має функціонувати представництво України.

Друге. Нам треба більше уваги відносинам із сусідами України. Не можна втрачати це сусідство, хоч би яким воно було.

Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. А надто, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес.

Ми розуміємо ситуацію в Угорщині, ми розуміємо ситуацію у Словаччині, у Молдові, у Румунії.

Все це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами. Ми лише разом можемо захистити наш регіон, і надзвичайно багато при цьому залежить від вашої майстерності, від майстерності української дипломатії на всіх рівнях.

Третє. Захист України потребує глобального розуміння того, що відбувається.

Нас мають чути й знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено. Я вдячний усім, хто це робив. Але потрібно більше, і набагато. Зокрема, в Латинській Америці, в Африці, у країнах Азії. Водночас ми маємо бути зрозумілими і для давніх наших партнерів – для всіх. Українська позиція має звучати у світі, і це може бути зроблено тоді, коли українська дипломатія по-справжньому активна й по-справжньому системна.

Четверте. У нас є абсолютно нагальні потреби в постачанні для фронту та у забезпеченні стійкості всієї нашої держави. Оборонні пакети, які оголошуються, мають постачатися максимально оперативно. Наші партнери мають знати кожну нашу потребу й кожну можливість нашої з ними співпраці. Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відбудова в Україні, посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном – це має бути напрямками постійної роботи кожного українського дипломата.

І п’яте. Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним, справедливим процес відновлення миру.

До прикладу, сьогодні вже 94-та країна – Панама – приєдналася до комюніке першого Саміту миру. І кожен Посол України в державах, які ще не приєднались, має подбати про те, щоб його країна перебування краще зрозуміла і Формулу миру, і нашу позицію щодо закінчення війни справедливим миром для України, і глобальні зусилля для реалізації Формули. Подбати про це – це подбати про державу, про свою сім’ю, про себе як про громадянина. Ну і про свою посаду. І це – справедливо.

Так само треба максимальне залучення країн до роботи у групах щодо пунктів Формули миру.

Команда МЗС України, уся урядова команда, команда Офісу Президента, наші парламентські дипломати, кожен, хто залучений до цієї роботи на громадському рівні, – усі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою.

Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир.

Я дуже сподіваюся на повну вашу ефективність.

Дякую!

Слава Україні!