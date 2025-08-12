Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко про сьогодні. Продовжуємо комунікацію з партнерами – заради спільних позицій, заради сильних позицій. Говорив із Президентом Ердоганом, хороша була у нас розмова – як завжди, дуже правильні акценти. Я дякую за підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, наших людей. Головне – за підтримку позиції, що мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень. Також я хочу відзначити участь Туреччини в нашій коаліції охочих – це важливо, і ми розраховуємо на активну участь Туреччини в наближенні реального миру, наближенні реальної безпеки.

Говорив також із Президентом Румунії та Прем'єр-міністром Нідерландів. Є принципова позиція європейських лідерів – чітка заява Євросоюзу, 26 країн, усі з нами – у дипломатичній роботі, у принципових позиціях. Зрозуміло, хто двадцять сьомий і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим «проти». Втім, контактуємо з усіма, наші аргументи наводимо абсолютно всім. Завтра продовжимо роботу зі Сполученими Штатами Америки та з європейськими колегами. Говорив також сьогодні ж з еміром Катару – я подякував за допомогу у звільненні наших дітей, які були викрадені Росією. Надзвичайні посередницькі зусилля – сотні дітей вдалося повернути. Поінформував про всі наші розмови з партнерами, про можливі кроки.

Провів сьогодні також нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс, Міністерство закордонних справ. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.

Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, і особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно.

І ще одне. Була нарада з урядовцями. Прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр освіти. Я доручив зробити кілька кроків, які можуть підтримати наших людей. Підтримати та забезпечити молодим українцям реально більше можливостей бути тут, бути в Україні, навчатись тут, будувати своє майбутнє тут – попри все. Ми будемо збільшувати стипендії – нового бюджетного року. Також ми будемо спрощувати умови вступу в українські вищі навчальні заклади, урядовці пропрацюють зокрема й зимову вступну кампанію. А також ми будемо змінювати правила перетину кордону таким чином, щоб це було можливо і для хлопців 18–22. Щоб більше людей ішли на навчання тут, і щоб молодим українцям, які з різних причин за кордоном, було легше зберігати зв'язки з Україною. Дякую всім, хто з нами, хто з нашою державою! Дякую кожному, хто воює заради України, хто працює заради України, заради держави й людей, та кожному, хто нам допомагає.

Слава Україні!