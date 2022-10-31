Міжнародна експертна група щодо впровадження молодіжної політики в умовах війни підбила перші підсумки своєї роботи

Міжнародна експертна група з питань реалізації молодіжної політики в умовах війни завершила роботу над розробкою та формуванням конкретних пропозицій для актуалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року.

Діяльність групи була ініційована Радою з молодіжних питань при Президентові України за підтримки українського представництва Фонду Конрада Аденауера, Національного демократичного інституту та програми розвитку USAID в Україні.

«Основним завданням групи було напрацювання стратегічного бачення впровадження молодіжної політики в Україні в умовах широкомасштабної російської агресії. Передусім хочу щиро подякувати кожному й кожній, хто долучився до цієї важливої роботи. Адже в умовах протидії терористичним актам з боку країни агресора, що сталися зокрема і вчора, ми як держава маємо змогу формувати й реалізовувати прогресивну, актуальну, а головне – дієву молодіжну політику», – наголосив співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України, заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Дніпров.

Він зазначив, що протягом майже двох місяців експерти зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Польщі, Литви, Грузії, Північної Македонії, Албанії та Швеції працювали разом з українськими фахівцями над розробкою конкретних проектних рекомендацій у межах відбудови молодіжного сектору нашої країни. Підготовлений документ містить чотири основні блоки, кожен із яких є пріоритетним та актуальним, тому потребує термінової реалізації. Це безпека, ментальне здоров’я, молодіжна інфраструктура та участь молоді в суспільному житті країни.

«Молодь завжди має бути залучена до ухвалення рішень, які її стосуються безпосередньо. І я вдячний нашим міжнародним експертам за врахування цієї умови при розробці пропозицій до Національної стратегії. Нам справді вкрай необхідні великі проекти для того, щоб допомогти молоді включатися в суспільне життя нашої країни, розуміти внутрішні та зовнішні процеси, а також впливати на них», – зазначив співголова Ради з молодіжних питань, голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко.

Він додав, що завдяки цій роботі було сформовано два документи: аналіз поточної ситуації та огляд статус-кво молодіжної політики в Україні, а також стратегію реалізації молодіжної політики в умовах війни та післявоєнної відбудови.

«Хочу також відзначити, що окремі проекти, які нині реалізуються та містяться в плані відбудови, уже повністю або частково відповідають на питання, порушені під час засідань, та винесені в текст фінального документа. Це, наприклад, програма «Доступна іпотека», платформа для об’єднання волонтерських і державних ініціатив «СпівДія», а також програма першої леді України Олени Зеленської щодо збереження та відновлення психічного здоров’я», – зауважила заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко.

Зі свого боку міжнародні експерти, зокрема професор європейської молодіжної політики Університету Південного Уельсу Говард Вільямсон, подякували за запрошення та висловили готовність до подальшої співпраці й допомоги у реалізації визначених проектів.