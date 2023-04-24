Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола представила новий план дій щодо посилення санкцій проти Росії – керівник Офісу Президента

За дорученням Президента України Володимира Зеленського Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Послом Майклом Макфолом, представила новий план дій із метою подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Про це очільник Офісу Президента розповів під час онлайн-зустрічі з представниками експертного та медійного середовища.

Андрій Єрмак пояснив: План дій щодо посилення санкцій проти Росії, який міжнародна експертна група представила торік, став основою для запровадження важливих санкцій.

«Документи нашої групи сьогодні лежать на столах усіх світових лідерів і всіх, хто займається санкціями. Я гордий тим, що сьогодні напрацювання нашої групи покладено в основу більш ніж 70% санкцій, які реалізувалися та реалізуються США, ЄС, Великою Британією та іншими країнами», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що завдяки роботі групи запроваджено ембарго на російську нафту й нафтопродукти, обмеження ціни на них, повні блокувальні санкції приблизно проти 20 найбільших російських банків, а також Росію було позбавлено всіх прав у FATF. Крім того, під торговельні обмеження потрапив безпрецедентно широкий список товарів подвійного призначення, накладено індивідуальні санкції на тисячі осіб із різних сфер, створено координаційний механізм імплементації санкцій «Великої сімки».

«Практично все з першого плану дій було реалізовано. Я хотів би подякувати за це від усіх українців. Санкції – це сильна зброя, із якою ми захищаємо нашу країну та завдяки якій переможемо агресора», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави повідомив, що міжнародна робоча група представила і опублікувала новий план дій щодо санкцій – Action Plan 2.0.

«Ми очікуємо на нові потужні пакети санкцій, передбачені цим планом. Це вкрай важливий документ, і я дякую всім, хто брав участь у його розробці», – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що новий план має бути якомога швидше донесений до світових лідерів і відповідних організацій, які опікуються питанням накладення санкцій. Україна очікує на внесення до наступних санкційних пакетів російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України. Також Андрій Єрмак відзначив важливість запровадження санкцій стосовно російських спортсменів, яких країна-агресор використовує як інструмент для пропаганди своєї війни.

Керівник Офісу Президента пояснив, що Україна продовжує комунікацію з державами-партнерами, зокрема з країнами Глобального Півдня, щодо посилення санкційного режиму стосовно Росії. За словами Андрія Єрмака, лідери цих країн добре розуміють ситуацію в Україні, а відтак очікування щодо їхньої рішучості доволі великі.

Посол Майкл Макфол наголосив, що, попри значний обсяг виконаної роботи в контексті санкційної боротьби, доволі багато напрацювань ще необхідно реалізувати. Саме на цих напрямах зосередили увагу експерти в процесі підготовки оновленого плану. Запропоновані в документі напрями санкційного тиску дуже конкретні. Ідеться про найболючіші точки російської економіки, на які слід натиснути, щоб знизити потенціал Росії до військових дій. Зокрема, пан Макфол акцентував важливість подальшого запровадження санкції щодо енергетичного комплексу РФ та оборонної промисловості, обмеження використання фінансових інструментів, питання конфіскації активів Центробанку Росії та їх подальшої передачі Україні, а також інші сфери, відображені в плані дій.

За його словами, режим санкцій треба посилювати, і новий документ показує, яким чином їх можна реалізувати щодо країни-агресора.

З повною версією санкційного Плану дій 2.0 можна ознайомитись у додатку.