Міжнародне медичне партнерство – наш шанс урятувати більше життів – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у семінарі «Партнерство для трансформації: формування майбутнього охорони здоров’я України» для медичних закладів, які є учасниками програми міжнародного медичного партнерства або приєднаються до неї найближчим часом.

У заході також узяли участь міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Ініціатива міжнародного медичного партнерства була започаткована під час третього Саміту перших леді та джентльменів у Києві 6 вересня 2023 року. Вона передбачає безпосередню співпрацю між українськими клініками та закордонними медзакладами.

«Українські лікарні перевантажені, бо в них рятують і жертв російських атак, і інших пацієнтів. Із самого початку вторгнення ми були вдячні за будь-який прояв медичної співпраці зі світом. На початку війни вона проявлялася в евакуації наших важких пацієнтів – ми робили це у співпраці з першими леді світу – і в приїзді іноземних медичних команд до України. Недолік був у тому, що всі пацієнти не можуть виїхати за кордон, а всі найкращі лікарі світу не можуть приїхати сюди. Була потрібна система, яка працюватиме безперервно. Так з’явилася ідея міжнародного медичного партнерства, коли українська лікарня співпрацює з конкретною закордонною лікарнею. Фактично створюється побратимство між медичними закладами, і вони вже безпосередньо співпрацюють, залежно від конкретної потреби, від кожної унікальної ситуації», – розповіла дружина Президента.

Наразі укладено 27 меморандумів про партнерство. Активну участь в ініціативі бере 21 український медичний заклад із 10 областей: Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, а також із м. Києва. Проєкт реалізує Міністерство охорони здоров'я України під патронатом першої леді.

Ефективне партнерство між лікувальними закладами сприяє покращенню якості медичної допомоги. ВООЗ має власну модель розвитку таких партнерств – Twinning Partnerships for Improvement (TPI), у основі якої – встановлення пріоритетів, що узгоджуються з національною політикою у сфері охорони здоров'я, відповідними планами та стратегіями.

«Жодна медична система не в змозі самотужки ефективно протидіяти масштабним викликам. Це показала нам спочатку пандемія COVID-19, а згодом і повномасштабна війна. Міжнародне медичне партнерство – це про поглиблення міжнародної взаємодії на рівні лікарня – лікарня, тобто на рівні потреб і профілю конкретного медичного закладу. Це про налагодження безпосередніх зв'язків між медиками та обмін найкращими практиками заради поліпшення якості медицини як в Україні, так і в інших країнах», – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Медичне партнерство – це двосторонній процес. Україні теж є що дати й чим поділитися. Наш досвід у лікуванні політравми і в екстремальній медицині нині найбільший у світі. Наші лікарі, зокрема хірурги, щодня справляються із надскладними завданнями з порятунку життів. Це те, чим можемо й маємо ділитися. Для України ж партнерства – шанс урятувати більше життів. У нас дуже потужні й самовіддані лікарі та інший медперсонал. І це – наша можливість допомогти їм не вигоріти, самозберегтися й працювати краще», – наголосила Олена Зеленська.

Представники медзакладів, які взяли участь у заході, мали змогу ознайомитися з підходом ВООЗ до Тwinning-партнерств. Під час групової роботи учасники спробували спільно опрацювати принципи партнерства Twinning, які можуть бути основою програми міжнародного медичного партнерства в Україні, та визначити потенційні пріоритетні сфери для такої взаємодії.

Передбачається, що ВООЗ у майбутньому надасть підтримку, яка необхідна для формування стратегічного бачення партнерства кожним медзакладом, а також рекомендації керівникам українських лікарень щодо того, як ефективно організувати роботу з міжнародними партнерами.

Олена Зеленська також подякувала всім, хто нині рятує життя в Україні.

Нагадаємо, нещодавно «Охматдит» та Криворізька міська клінічна лікарня № 2 підписали меморандуми про міжнародне медичне партнерство з Каролінською університетською лікарнею (Швеція).