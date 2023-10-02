Міжнародне право може виграти лише тут, в Україні, і виграє – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні європейський, євросоюзівський день в Україні.

Дуже символічний день: відчувається, як саме виглядатиме, що саме звучатиме, які питання і як будуть вирішуватися, коли Україна повноправно приєднається до Євросоюзу.

Сьогодні в Києві відбулось виїзне засідання Ради у закордонних справах Євросоюзу.

Були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, Верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Дуже продуктивна та змістовна зустріч. Дійсно в інтересах усієї Європи.

Такий виїзний формат роботи цієї Ради – вперше за межами Європейського Союзу. Але це формально поза межами. Всі ми знаємо, що це лише питання часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож фактично засідання відбулося вже в ЄС. Обʼєктивно наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність. Єдність сучасної Європи, що цінує свободу людей і рівність націй, цінує міжнародне право.

Сьогодні ми говорили, зокрема, про повноправне приєднання України до ЄС.

Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії.

І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського Союзу, усіх держав-членів.

Сьогодні я мав можливість поспілкуватися з усіма вищими дипломатами ЄС на двосторонньому рівні, на рівні всієї спільноти. У нас була хороша дискусія. І з багатьох питань.

Ключове, звичайно, наш захист у цій війні, яка є агресією Росії не лише проти України як держави, але й проти України як символу того, якою вільною та демократичною може бути Європа.

Я дякую партнерам за підтримку – військову та економічну, санкційну. Сьогодні ми приділили окрему увагу питанню про санкції. Про намагання Росії обійти санкції. Вважаю, що на кожну спробу Росії обманути санкційні режими та міжнародне право потрібна потужна відповідь світу.

Будь-які злочинці – і тим паче такі злочинці, як у Москві, – розуміють лише мову сили та невідворотності покарання.

Хороші двосторонні зустрічі з паном Боррелем і з віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії паном Таяні. Наша оборона, наша співпраця. Багато питань.

Я вдячний пану Боррелю за щиру й добру віру в Україну, за незмінну підтримку.

Окремо хочу подякувати всій Італії та особисто пані Джорджі Мелоні, пану міністру закордонних справ Італії за особливо чутливу допомогу, зокрема у відбудові в Одесі: підписано угоду з Італією про відновлення зруйнованого Росією, російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Як би Росія не руйнувала історію та культуру, Європа здатна все відновити. І в цьому сила Європи, нашої Європи – вільної та солідарної.

Хочу подякувати Данії за рішення відкрити в Миколаєві відділення свого Посольства. Це взірцевий приклад патронату над відбудовою регіону й абсолютно ефективний шлях до реалізації наших домовленостей із пані Премʼєр-міністром Данії Фредеріксен. Дякую!

Загалом сьогодні ще доволі змістовно говорили про роботу наших портів, про безпеку в Чорному морі. Про зерновий експорт і продовольчу стабільність у світі.

Окремо обговорили посилення ППО. Дякую партнерам за розуміння.

Також зустрівся з міністром оборони Естонії. Я вдячний за вже надану підтримку. І це відчутна підтримка. 16 оборонних пакетів від Естонії. Сьогодні обговорили продовження нашої співпраці.

Плюс дві телефонні розмови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Говорили про політичну взаємодію. Про шляхи солідарності у Європі та про експорт українського зерна, про підтримку наших фермерів. Дуже важливо, щоб усі у Європі однаково дотримувалися європейських норм і не порушували укладених угод. Це чіткий принцип України, і важливо, щоб такий же принцип був в основі рішень усіх суб’єктів європейської політики.

Говорив і з Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. Подякував за принципову оборонну та політичну підтримку. Україна сподівається на результативне головування Іспанії в Раді ЄС. Обговорили й міжнародні заходи, до яких готуємося разом з Іспанією.

Ще один важливий результат сьогодні – це те, що наша Формула миру здобуває все більшу підтримку. Дякую й за це теж.

І ще одна подяка. Наші воїни.

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Виговського, наша славетна «Сімдесятдевʼятка» ДШВ та 128-ма окрема бригада Сил тероборони – дякую вам, воїни, за надзвичайно стійку та ефективну оборону в районах Урожайного, Мар’їнки, Старомайорського. Ви – справжня сила України. Молодці!

Слава всім, хто б’ється заради нашої держави та людей! Дякую всім, хто допомагає!

Вся підтримка для України, кожен крок нам на допомогу обов’язково повернеться тим, хто підтримує, глобальною безпекою. Коли російська агресія програє на нашій землі, сама ідея агресії буде розбита. Міжнародне право може виграти лише зараз – лише тут, лише в Україні.

І виграє. Ми переможемо!

Слава Україні!

