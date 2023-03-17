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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна; історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність – звернення Президента України
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна; історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність – звернення Президента України

17 березня 2023 року - 20:26

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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна; історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність – звернення Президента України

17 березня 2023 року - 20:26

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна; історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, у якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста.

У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей.

Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою.

Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста.

Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави.

Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним.

Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути всіх.

Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців.

Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага – боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Марʼїнка, Білогорівка.

Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту.

Як і завжди, доповідали Головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник «Хортиці» генерал Сирський, керівник «Таврії» генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі.

І я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій.

Хочу сьогодні особливо відзначити бійців наших спеціальних підрозділів.

Сили спеціальних операцій – 8-й полк ССО, дякую вам, хлопці, за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, у Бахмуті.

Дякую всім нашим бійцям ССО, які боронять Луганщину.

Окрема вдячність – нашим «морським котикам», Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний «мінус» у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах.

Дякую воїнам Служби безпеки України. Усім нашим захисникам і захисницям із підрозділу «Альфа», зокрема з груп «Білі вовки» та «Кусто». З 13-го управління військової контррозвідки СБУ – дякую всім вам!

Дякую бійцям ГУР МО – кожному воїну, кожному підрозділу. Дякую воїнам нашого Інтернаціонального легіону, усім, хто відчуває потребу боротися за свободу так само, як її, цю потребу, відчувають українці.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Словаччини. Подякував за новий і сильний пакет оборонної підтримки. Зокрема, за літаки – МіГи, які працюватимуть заради безпеки і України, і всієї Європи. Домовилися продовжити наш безпековий діалог – в Україні.

І, до речі, вже працюємо над наповненням наступних тижнів – часу, який ми використаємо для зміцнення України, для нового постачання зброї нашим воїнам і для прискорення покарання – покарання Росії за цю війну.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну!

Слава всім, хто допомагає нам захищати наших людей!

Слава Україні!

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