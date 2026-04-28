Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Є рішення для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс – звернення Президента
28 квітня 2026 року - 20:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент увів у дію санкції проти російських суб’єктів, що причетні до викрадення українських дітей, і суден російського тіньового флоту

29 квітня 2026 року - 17:00

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, відкриває п'ять нових категорій подачі заяв для бізнесу та держави

29 квітня 2026 року - 13:03

Сенат Іспанії підтвердив підтримку в поверненні українських дітей, яких викрала Росія, та провів перший захід для об’єднання зусиль у цьому напрямі

28 квітня 2026 року - 22:05

28 квітня 2026 року - 20:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в заходах з нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС
Участь Президента України в заходах з нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2026 року - 16:30

Перейти до всіх галерей

Відсьогодні представники бізнесу та держави можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України. Йдеться про пʼять нових категорій, що стосуються пошкодження або знищення критичної і не критичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів.

Подання заяв доступне через вебпортал «Дія» для всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно-правової форми чи форми власності, зокрема й для державних і комунальних підприємств. Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

«Це важливий і давно очікуваний крок. Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуться рішення щодо компенсацій», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури, можна подавати заяви щодо відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення.

Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не лише активів, а й втрачений внаслідок цього можливий прибуток чи повну втрату бізнесу.

Реєстр збитків об'єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування. Станом на сьогодні до реєстру надійшло близько 150 тис. заяв.

Україна разом із партнерами продовжує роботу щодо створення фонду, який виплачуватиме компенсації згідно з рішеннями комісії за принципом, що фінансову відповідальність за завдані збитки несе Російська Федерація.

Версія для друку