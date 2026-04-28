Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, відкриває п'ять нових категорій подачі заяв для бізнесу та держави

Відсьогодні представники бізнесу та держави можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України. Йдеться про пʼять нових категорій, що стосуються пошкодження або знищення критичної і не критичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів.

Подання заяв доступне через вебпортал «Дія» для всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно-правової форми чи форми власності, зокрема й для державних і комунальних підприємств. Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

«Це важливий і давно очікуваний крок. Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуться рішення щодо компенсацій», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури, можна подавати заяви щодо відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення.

Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не лише активів, а й втрачений внаслідок цього можливий прибуток чи повну втрату бізнесу.

Реєстр збитків об'єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування. Станом на сьогодні до реєстру надійшло близько 150 тис. заяв.

Україна разом із партнерами продовжує роботу щодо створення фонду, який виплачуватиме компенсації згідно з рішеннями комісії за принципом, що фінансову відповідальність за завдані збитки несе Російська Федерація.