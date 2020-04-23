Мобільний додаток «Дій вдома» допоможе проходити самоізоляцію

Українці, які повертаються додому з-за кордону, повинні будуть пройти самоізоляцію з використанням мобільного додатку «Дій вдома». Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Ці люди проходитимуть обсервацію в класичному форматі – тобто проживатимуть у підготовлених державою приміщеннях. Згаданий мобільний додаток дасть змогу відбувати два тижні самоізоляції вдома.

«Завдяки застосунку «Дій вдома» ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації. І це яскравий приклад того, як «Держава у смартфоні» осучаснює Україну», – зазначив Володимир Зеленський.

Саме тому у громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність встановленого додатку у смартфоні.

Новація також допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.

«Якщо у нас є застосунок «Дій вдома», можна потроху організовувати рейси з привезенням людей, які опинилися у складній ситуації за кордоном», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Звісно, ми маємо допомагати нашим громадянам за кордоном. Комусь потрібна операція, у когось сплив термін дії візи, у когось закінчилися гроші. Але привозити людей ми маємо у невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян всередині держави. Треба піклуватися про українців і за кордоном, і вдома», – наголосив Володимир Зеленський.

Також на нараді повідомили, що партії засобів індивідуального захисту, які прибули протягом останнього тижня, були відправлені до регіонів напередодні. Сьогодні ж відбувається відвантаження ПЛР-тестів українського виробництва.

«Ми отримали дві тисячі наборів для проведення 200 тисяч ПЛР-тестувань. Усе це – українського виробництва і вже скоро вирушить у регіони», – повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.