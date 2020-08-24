Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво медичних закладів змушує приховувати інфікування COVID-19 на роботі – Президент

3 вересня 2020 року - 14:29

Володимир Зеленський поставив завдання уряду вдосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну

3 вересня 2020 року - 14:03

Президент тримає під контролем ситуацію з гасінням пожеж у Харківській і Луганській областях

3 вересня 2020 року - 13:39

На виконання завдання Президента уряд готує рішення про допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині

3 вересня 2020 року - 09:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Харківської області
Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Харківської області

2 вересня 2020 року - 11:56

Перейти до всіх галерей

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво медичних закладів змушує приховувати інфікування COVID-19 на роботі – Президент

3 вересня 2020 року - 14:29

Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень. Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді.

«Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом», – наголосив Глава держави.

Президент також поцікавився забезпеченням школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про їхню недостатню кількість у школах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання у школах. Він нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати лише на перервах.

Володимир Зеленський наполегливо попросив взяти до уваги інформацію щодо захисту дітей по всій Україні, а не лише в обласних центрах. Він також поцікавився інформацією щодо впливу навчання на поширення коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль відповів, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей, хоча зазвичай улітку ця цифра становила близько 100 осіб. Однак, за словами очільника уряду, це підвищення за 2 вересня не є показовим щодо впливу початку навчання на поширення COVID-19. Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін проведе відповідний аудит протягом перших двох тижнів занять, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є навчання у школах.

Версія для друку