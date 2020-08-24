МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво медичних закладів змушує приховувати інфікування COVID-19 на роботі – Президент

Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень. Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді.

«Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом», – наголосив Глава держави.

Президент також поцікавився забезпеченням школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про їхню недостатню кількість у школах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання у школах. Він нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати лише на перервах.

Володимир Зеленський наполегливо попросив взяти до уваги інформацію щодо захисту дітей по всій Україні, а не лише в обласних центрах. Він також поцікавився інформацією щодо впливу навчання на поширення коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль відповів, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей, хоча зазвичай улітку ця цифра становила близько 100 осіб. Однак, за словами очільника уряду, це підвищення за 2 вересня не є показовим щодо впливу початку навчання на поширення COVID-19. Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін проведе відповідний аудит протягом перших двох тижнів занять, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є навчання у школах.