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Можна врятувати тисячі життів, якщо буде більше ранньої діагностики – Президент під час візиту до Рівненського протипухлинного центру

1 жовтня 2020 року - 17:33

Можна врятувати тисячі життів, якщо буде більше ранньої діагностики – Президент під час візиту до Рівненського протипухлинного центру

У межах робочої поїздки до Рівненської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою обласного протипухлинного центру, який забезпечує третину всієї високоспеціалізованої онкологічної та організаційно-методичної допомоги населенню області.

Наразі обласний протипухлинний центр є єдиною установою у північно-західному регіоні країни, яка має корпуси, типові для подібних закладів європейського зразка, високотехнологічне обладнання та висококваліфіковані кадри для проведення майже всього циклу лікування пухлинної патології.

Головний лікар центру Григорій Максим’як розповів, що в області виявляють майже 3 тис. онкохворих щороку. До 2 тис. хворих помирає від злоякісних пухлин. На диспансерному обліку наразі перебуває майже 24 тис. осіб зі злоякісними новоутвореннями.

Керівництво поскаржилося, що будівництво нових корпусів обласного протипухлинного центру розпочалося ще у 1992 році. Наразі для лікувального закладу вкрай необхідне завершення третьої черги будівництва і введення в експлуатацію цілісного майнового комплексу центру, на що потрібно орієнтовно 138 млн грн. Йдеться, зокрема, про добудову хірургічного та патологоанатомічного корпусів. Все це дасть змогу створити на базі закладу північно-західний регіональний центр онкології. Таким чином покращаться показники якості та обсяги спеціалізованої онкологічної допомоги, а центр зможе лікувати людей не лише з Рівненської області, а й із сусідніх регіонів.

Володимир Зеленський зазначив, що в нашій державі потрібно розвивати систему ранньої діагностики онкологічних захворювань. Адже багато співвітчизників часто нехтують незначними симптомами та не звертаються до лікарів на перших етапах хвороби.

«Можна врятувати тисячі життів щороку, якщо ранньої діагностики буде більше. Одним із ключових завдань медичної реформи має бути можливість забезпечувати доступне лікування навіть найскладніших захворювань для всіх українців», – сказав Президент.

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Робоча поїздка Президента України до Рівненської області

1 жовтня 2020 року - 13:31
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