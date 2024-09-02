«Мрія» модернізує шкільну освіту України – Президент під час презентації застосунку

У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф узяли участь у регіональному освітньому форумі «Створюємо майбутнє разом», під час якого відбулася презентація освітнього застосунку «Мрія».

Глава держави подякував усій команді, яка працювала над розробкою «Мрії».

«Торік ми анонсували розробку застосунку, який зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту. Який зможе дати дітям максимум позитиву від навчання у школі. Який зможе дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі. І який зможе дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні перші 40 шкіл приєдналися до «Мрії», і вже є 100 тисяч користувачів.

«Мрія» – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

«Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів», – зауважив Президент.

У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.