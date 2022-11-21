На Алеї сміливості з’явилася табличка, присвячена благодійнику Хосе Андресу

Президент України Володимир Зеленський презентував засновнику благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андресу табличку з його іменем, яку відкрили на Алеї сміливості, що на площі Конституції в Києві.

Під час відкриття таблички Глава держави відзначив велику допомогу, яку Хосе Андрес надав українцям. Віднині ім’я благодійника закарбоване в центрі столиці – разом з іменами тих, хто був поряд з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

«Дякую за все, що ви робите. Тепер це буде в історії нашої країни, нашої незалежності. Ми ніколи не забудемо цього», – наголосив Володимир Зеленський.

«Дуже дякую за вашу підтримку. Ми відчуваємо, що ви поруч із нами із самого початку цієї трагедії – повномасштабного вторгнення російського агресора. Дуже дякуємо, що ви поруч з українцями», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також вручив Хосе Андресу орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Засновник благодійної організації World Central Kitchen укотре прибув до України одразу після звільнення Херсона.

Представники його організації у перший же день після деокупації міста змогли доправити в Херсон гуманітарний вантаж і роздати жителям 3,5 тис. продуктових наборів. Загалом із моменту звільнення обласного центру роздано вже 19 тис. таких наборів. Також було налагоджено щоденну доставку гарячого харчування громадянам, які проживають у негазифікованих помешканнях і через відсутність електропостачання тимчасово вимушені готувати їжу на вогнищі.

Крім того, представники World Central Kitchen облаштували в різних районах Херсона пункти, де люди можуть набирати воду для споживання та приготування їжі.

На Алеї сміливості в Києві вже відзначені: Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Латвії Егілс Левітс, Прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-2022 рр. Борис Джонсон, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Словенії у 2020-2022 рр. Янез Янша, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем’єр-міністр Польщі у 2020-2022 рр. Ярослав Качинський, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн.