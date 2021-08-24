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На Арлінгтонському цвинтарі Президент України поклав квіти до могили Невідомого солдата та поховань військових українського походження

1 вересня 2021 року - 19:18

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав Арлінгтонський національний цвинтар, на території якого поховані американські учасники воєн, президенти, голови Верховного суду та астронавти.

Глава Української держави та його дружина взяли участь у церемонії покладання вінка до могили Невідомого солдата. Пролунали державні гімни України та США.

Потому президентське подружжя відвідало музей Меморіального комплексу. Командувач військового гарнізону Вашингтона генерал-майор Аллан Пепен ознайомив Володимира та Олену Зеленських з експозицією музею.

Глава держави та перша леді також поклали квіти до могил військових українського походження – 4-зіркового генерала Самуеля Яскілки та сержантів Юрія Степанюка і Майкла Стренка, які поховані на Арлінгтонському цвинтарі.

Сержант Майкл Стренк походив з української лемківської родини, яка іммігрувала до США. У 1939 році в Піттсбурзі він був зарахований до корпусу морської піхоти, а під час Другої світової війни брав участь у одній з найзапекліших битв на Тихому океані – битві за острів Іодзіму. Майкл Стренк очолив місію з підняття прапора перемоги на вершині гори Сурібаті, а за тиждень після цих подій, у березні 1945-го, загинув.

Володимир Зеленський зауважив, що на Арлінгтонському цвинтарі поховано багато воїнів з українськими прізвищами, тож він дав доручення Послу України у США Оксані Маркаровій організувати пошукову роботу із залученням волонтерів, зокрема українських студентів у США, щоб дізнатися історію життя кожного з них.

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Візит Президента України до Сполучених Штатів Америки

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном. Співрозмовники обговорили співпрацю в космічній галузі, 31 серпня 2021 року
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