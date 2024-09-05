На базі «Рамштайн» Президент України зустрівся з міністром оборони Німеччини

У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Президент Володимир Зеленський провів переговори з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Очільник Міністерства оборони ФРН висловив співчуття у зв’язку із загибеллю десятків українців та українок унаслідок нещодавніх російських ракетних атак.

Глава держави розповів Борису Пісторіусу про ситуацію на полі бою, постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ та ліквідацію їх наслідків, допомогу постраждалим і відновлення пошкоджених об’єктів.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за виділення Україні найбільшого серед європейських країн обсягу військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, передусім за системи протиповітряної оборони. Він також поінформував про особливості застосування наданих Німеччиною засобів ППО для захисту життів українців.

«Дякуємо всій вашій країні, уряду. Від самого початку цієї війни ви з нами. Ми вдячні за це вашому народові», – сказав Президент.

Під час зустрічі також обговорили графік постачання подальшої оборонної допомоги з боку Німеччини, зокрема для посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності дати Україні дозвіл і засоби для ураження російських авіабаз, де зосереджені носії КАБів.