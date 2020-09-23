На Буковині Держгеокадастр передав у комунальну власність 88 гектарів землі для виділення ділянок ветеранам АТО/ООС – Президент

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру передала у комунальну власність 88 га землі в Чернівецькій області для виділення ветеранам АТО/ООС, які мають право на земельні ділянки під індивідуальну забудову. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у межах робочої поїздки на Буковину.

Глава держави зазначив, що до нього звернулися ветерани з проханням допомогти у вирішенні проблеми з отриманням земельних ділянок. За їхніми словами, місцеві органи влади не виділяли землю, аргументуючи відсутністю вільних площ та пропонуючи ділянки в інших регіонах.

«Тому сьогодні завдяки новому голові Держгеокадастру Роману Лещенку для атовців Буковини виділено 88 гектарів землі», – повідомив Президент.

Отже, найближчим часом щонайменше 1500 ветеранів АТО/ООС отримають ділянки під індивідуальну житлову забудову.

«Ми вдячні їм за те, що у нас є життя. Маємо зробити так, аби вони відчували, що держава теж про них піклується. Це справедливо», – резюмував Володимир Зеленський.