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На Чернігівщині Президент ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд

5 квітня 2024 року - 17:55

На Чернігівщині Президент ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд

Під час робочої поїздки до Чернігівської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд опорного пункту.

Глава держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

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