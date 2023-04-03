На Чернігівщині Президент України провів переговори з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини

У межах робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччина Робертом Габеком, який перебуває в Україні з візитом.

Глава держави висловив подяку за дієву підтримку та солідарність з Україною уряду ФРН та особисто Роберта Габека з перших днів повномасштабної російської агресії.

«Ваш візит є потужним сигналом для наших громадян, наших військових, усіх нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що відвідання Чернігівщини віце-канцлером Німеччини важливе з огляду на започаткування торік президентами двох держав програми патронату над муніципальним партнерством України та ФРН.

Глава Української держави окремо подякував Німеччині за лідерство в забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням, зокрема шляхом надання німецьких танків Leopard та БМП Marder, а також за внесок у захист українського неба й відзначив важливість продовження цієї допомоги.

«Сьогодні ми дуже мотивовані деокуповувати нашу країну», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент України привітав готовність представників ділових кіл ФРН і німецьких підприємств долучатися до відбудови нашої країни. Було наголошено на важливості підтвердження німецькою стороною страхування ризиків для бізнесу, який готовий інвестувати в Україну вже зараз.

Зокрема, під час перебування на Чернігівщині Володимир Зеленський разом з віце-канцлером Німеччини ознайомився з перебігом відновлювальних робіт на мостовому переході через річку Десна (Київський міст) та презентацією проекту відбудови інших мостопереходів у Чернігівській області.

Міст було зруйновано 23 березня 2022 року внаслідок російського авіаудару. Нині в'їзд до Чернігова здійснюється через тимчасову понтонну переправу.

Главі Української держави та віце-канцлеру Німеччини розповіли про плани щодо облаштування тимчасового проїзду наявним мостом та будівництва поруч нового мосту на дві смуги руху. Надалі заплановано розібрати наявний міст і спорудити поруч новий.

Німецькій стороні було запропоновано розглянути можливість фінансової підтримки відновлення мостової інфраструктури регіону.

Загалом унаслідок повномасштабного російського вторгнення на Чернігівщині було зруйновано або пошкоджено 35 штучних споруд і мостів.