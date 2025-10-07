На цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз, уже ввечері, була доповідь міністра внутрішніх справ Клименка, зокрема, щодо ліквідації наслідків російських ударів у регіонах. Усі структури МВС – а це і рятувальники ДСНС, Національна поліція – всі максимально допомагають у громадах. Я хочу подякувати всім, хто працює заради людей, – наші рятувальники, наші енергетики, ремонтні бригади. Там, де це потрібно, буде більше патрулів, щоб було більше можливостей допомогти людям і зберігати порядок.

Говорив сьогодні і з Премʼєр-міністром України Юлею Свириденко. Вчора на Ставці ми вирішили спрямувати додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові передусім, прикордонні наші області. Все це вже виконується. Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення – те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є. Я очікую й на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом.

Говорив сьогодні з керівником Служби зовнішньої розвідки Іващенком і доручив йому більш активно працювати з тими нашими партнерами, які можуть дати більше допомоги Україні зброєю та необхідними інвестиціями. Ми чітко бачимо, які наміри в партнерів є, які можливості, і будемо працювати так із ними, щоб не марнувався наш спільний потенціал захисту у Європі. Кожну можливість треба використовувати, щоб ми всі у Європі ставали тільки сильнішими. Детально очільник зовнішньої розвідки доповів щодо того, як росіяни використовують танкери свого тіньового флоту, і не лише для фінансування війни, але й для диверсій та різних дестабілізацій у Європі. Нещодавні випадки запуску дронів із танкерів – це один із таких прикладів. Наявну в нас інформацію ми передаємо партнерам, і важливо, щоб були відчутні кроки партнерів у відповідь Росії. На всіх рівнях заради цього ми працюємо, і будуть іще зустрічі, будуть перемовини з нашими партнерами – публічні й непублічні. Переконуємо, що треба не економити на рішучості. Росіяни повинні знати, що жодну їхню деструктивну активність, усе підле, що вони роблять, світ без відповіді не залишить. І постійно ми додаємо світові такої рішучості. Від початку цієї війни світ пройшов через істотну еволюцію ставлення до російської держави, до її потенціалу, до її реальних можливостей. Колись боялися, що буде реакцією Росії. Багато через це було втрачено часу, втрачено можливостей деякими нашими партнерами. Україна завжди закликала до більшої рішучості. Зараз усі бачать, що саме це спрацьовує з Росією – сильний тиск, санкції та достатня далекобійність, цілком справедлива наша далекобійність у відповідь на всі російські удари по нашій енергетиці, по наших містах, по наших людях. Російські НПЗ це відчувають, російські воєнні заводи це відчувають, російська логістика це відчуває. Саме примус Росії до миру має спрацювати, спрацювати завдяки силі. Українській силі та всіх наших партнерів, друзів, які справді допомагають.

Сьогодні зустрівся з ОБСЄ, і ми говорили про важливість подальшого політичного тиску на Росію. Я хочу подякувати за підтримку. Прийняв також сьогодні міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії – Данія допомагає нам дуже відчутно. Хочу подякувати за це! Маємо повністю реалізувати всі домовленості, які у нас є з Данією, які є між нашими країнами. І це буде. Це робота на нашу спільну силу, силу всіх у Європі, всіх нормальних у світі, всіх, хто цінує життя і хто не хоче, щоб російський вірус війни захопив когось ще. Дякую всім, хто з нами! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!