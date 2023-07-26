На Дніпропетровщині Глава держави привітав військових медиків, які рятують життя захисників України

У межах робочої поїздки у Дніпропетровську область Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікуються українські захисники.

Глава держави зустрівся з лікарями та привітав їх із Днем медичного працівника.

«Дякуємо за порятунок наших хлопців і дівчат. За те, що ви віддаєте весь свій час і сили для повернення здоров’я нашим бійцям. Дуже шануємо вас і пишаємося, що в нас є такі лікарі», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський побажав медикам і всім українцям насамперед перемоги.

«Ви такі самі герої, як і військові. Бажаю здоров'я вам і вашим сім'ям», – додав Глава держави.

Він вручив медичним працівникам державні нагороди та відзнаки.

Зокрема, відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» з рук Глави держави отримав генерал-майор медичної служби Андрій Верба, під керівництвом якого було врятовано життя сотень поранених українських військовослужбовців.

Андрій Верба особисто виконав понад 460 оперативних хірургічних втручань, пов’язаних із вогнепальними та проникними осколковими пораненнями та іншими хірургічними патологіями різного ступеня важкості.