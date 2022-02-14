На Донбасі Президент ушанував пам’ять українських захисників, загиблих у боях за Авдіївку

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав Авдіївку та вшанував пам’ять українських захисників, які загинули в боях за місто.

Глава держави поклав квіти до Меморіалу пам'яті загиблим воїнам ООС/АТО.

Разом з Володимиром Зеленським у церемонії взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Пам'ятний знак українським військовим, які загинули, захищаючи Авдіївку, було встановлено у вересні 2017 року за ініціативою командування 72-ї окремої механізованої бригади. Меморіал має вигляд хреста, поруч із яким розташовано підбиту в боях військову техніку й осколки ворожих снарядів.

Посередині Меморіалу – пам’ятник Герою України майору Андрію Кизилу, заступнику командира 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБР, який загинув у бою 29 січня 2017 року. Ліворуч та праворуч від пам’ятника розташовані гранітні меморіальні плити, на яких нанесені імена військовослужбовців ЗСУ та добровольчих формувань, полеглих у боях за звільнення Авдіївки. Уздовж пам’ятного знака височать 14 флагштоків з прапорами військових частин та добровольчих воєнізованих формувань, особовий склад яких брав участь у боях за Авдіївку.