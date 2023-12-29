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На Донеччині Глава держави відвідав хірургів військового госпіталю та вручив нагороди

29 грудня 2023 року - 18:41

На Донеччині Глава держави відвідав хірургів військового госпіталю та вручив нагороди

Під час поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Глава держави ознайомився з роботою хірургічної групи, яка приймає поранених захисників зі стабілізаційних пунктів оперативно-тактичних угруповань «Лиман» і «Соледар» і надає їм медичну допомогу.

Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня медичним працівникам хірургічної групи.

«Дякую за все, що робите, за те, що повертаєте до життя наших хлопців, дівчат – наших воїнів. Бажаю вам здоров’я, адже для вашої місії потрібно багато міцності та здоров’я», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до військових медиків.

Президент також поспілкувався з пораненими військовослужбовцями, які проходять тут лікування, і вручив їм державні нагороди.

«Дякую вам за те, що воюєте так міцно. Вітаю вас зі святами. Бажаю якнайшвидшого одужання. Перемоги в наступному році!» – сказав Глава держави.

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