На Донеччині Президент заслухав доповіді керівництва регіону та ознайомився зі зведенням фортифікацій

У Краматорську Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним і командувачем ОТУ «Луганськ» генерал-майором Михайлом Драпатим.

Михайло Драпатий доповів про ситуацію на ключових ділянках фронту, застосування різних типів дронів тактичного рівня та засобів РЕБ.

Президент також заслухав доповідь щодо будівництва фортифікацій і мінних загороджень для посилення оборони області. Начальник Донецької ОВА зазначив, що до виконання робіт, окрім військово-інженерних підрозділів, також залучені працівники з різних регіонів України та з «Укрзалізниці».

Володимир Зеленський ознайомився з процесом зведення фортифікацій на Покровському напрямку, де вже облаштована більшість із запланованих 600 обʼєктів.

Глава держави поспілкувався з будівельниками й подякував їм за роботу.

Окремо Вадим Філашкін доповів про соціально-економічну ситуацію в області, а також евакуацію дітей із визначених районів. За його словами, на підконтрольній Україні території Донеччини проживає близько 324 тисяч людей. За час проведення обов’язкової евакуації переміщено понад 318 тисяч українців та українок, серед них 37 тисяч – діти.

Крім того, під час наради обговорили перебіг опалювального сезону. Запущені 86% котелень із тих, роботу яких планували забезпечити. Тепло є в більшості багатоквартирних будинків, закладів охорони здоров’я та освіти. Водночас неможливо розпочати опалювальний сезон у Покровській міській територіальній громаді для жителів багатоквартирних будинків.