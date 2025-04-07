На Донеччині українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю – Президент

Під час бою на Донеччині українські захисники взяли в полон двох китайських військових, які воювали у складі російської армії. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками ЗМІ.

«Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бій вступили українці на Донеччині – Тарасівка й Білогорівка – із шістьма китайськими військовими. Двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ і міністру оборони зв’язатися з Китаєм, щоб отримати пояснення.

«Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами», – наголосив Президент.

Полонені громадяни Китаю зараз перебувають у Службі безпеки України. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії.