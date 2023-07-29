На Донеччині Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій та Руху опору ССО

Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Командири тактичних груп ІПСО розповіли про свою діяльність із застосуванням передових інформаційних технологій, успішні інформаційно-психологічні кампанії та акції.

Главі держави продемонстрували можливості засобів для розвідки, перехоплень та спеціальних акустичних засобів для введення ворога в оману.

Начальник групи Руху опору поінформував Президента про роботу агентурних мереж на окупованих територіях, проведення спеціальних заходів щодо пошкодження логістики та виявлення скупчень живої сили й техніки противника.

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ССО з їхнім професійним святом і вручив державні нагороди.