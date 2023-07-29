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Сили спеціальних операцій – це героїзм, про який неможливо розповісти деталі, вони завдають особливо відчутних ударів по російських терористах – звернення Президента України
Сили спеціальних операцій – це героїзм, про який неможливо розповісти деталі, вони завдають особливо відчутних ударів по російських терористах – звернення Президента України

29 липня 2023 року - 16:04

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Сили спеціальних операцій – це героїзм, про який неможливо розповісти деталі, вони завдають особливо відчутних ударів по російських терористах – звернення Президента України

29 липня 2023 року - 15:58

На Донеччині Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій та Руху опору ССО

29 липня 2023 року - 15:50

Глава держави на Донеччині взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ

29 липня 2023 року - 14:31

У День Сил спеціальних операцій Президент відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку та вручив державні нагороди

29 липня 2023 року - 13:42

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Робоча поїздка Президента України на Донеччину
Робоча поїздка Президента України на Донеччину

29 липня 2023 року - 13:49

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На Донеччині Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій та Руху опору ССО

29 липня 2023 року - 15:50

На Донеччині Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій та Руху опору ССО

Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Командири тактичних груп ІПСО розповіли про свою діяльність із застосуванням передових інформаційних технологій, успішні інформаційно-психологічні кампанії та акції.

Главі держави продемонстрували можливості засобів для розвідки, перехоплень та спеціальних акустичних засобів для введення ворога в оману.

Начальник групи Руху опору поінформував Президента про роботу агентурних мереж на окупованих територіях, проведення спеціальних заходів щодо пошкодження логістики та виявлення скупчень живої сили й техніки противника.

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ССО з їхнім професійним святом і вручив державні нагороди.

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Робоча поїздка Президента України на Донеччину

29 липня 2023 року - 13:49
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