На геноцид, масові вбивства та руйнування, які чинить Росія в Україні, немає іншої відповіді, окрім зброї – Михайло Подоляк в інтерв’ю Corriere della Sera

Країни Заходу мають враховувати, що перемога Росії в Україні означатиме також її перемогу над НАТО, тож надання нашій державі необхідної зброї наближає, а не віддаляє мир. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському тижневику Corriere della Sera.

«На геноцид, арешти, фільтраційні табори, масові вбивства та руйнування немає іншої відповіді, крім зброї. Щоб звільнити територію, потрібна зброя. Світ стомився від війни, але Європа, Захід, незалежно від долі українського народу, який бореться за виживання, також мають враховувати, що перемога в Україні для Москви означатиме перемогу над НАТО. І ми з жалем вимушені констатувати, що не всі європейські країни надають обіцяну допомогу», – зазначив Михайло Подоляк.

Він зауважив, що Кремль використовує різні важелі впливу на Європу, щоб домогтися зменшення підтримки України в цій війні, зокрема вдається до погроз, енергетичного шантажу, зупиняє роботу газогонів тощо.

«Для росіян дуже важливо, щоб Європа зменшила свою матеріальну й моральну підтримку України. Вони намагатимуться впливати на голосування через екстремістські групи всіх мастей, кажучи людям, що вони більше не мають грошей і їм буде холодно, якщо вони продовжать підтримувати нас», – пояснив радник керівника Офісу Президента.

«Ми знаємо, що це буде дуже важка зима, і європейцям також буде дуже важко, ціни на продукти та опалення зростуть. Але ця зима також ознаменує кінець російської монополії на постачання газу. І якщо ціна за свободу – зниження температури в будинку на два-три градуси, що ж, ми її заплатимо. І Європа має бути готовою зробити те саме», – наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, співпраця між урядом італійського Прем'єр-міністра Маріо Драґі та командою Президента України Володимира Зеленського була особливо плідною. Італійський уряд відразу зрозумів, що відбувається, і негайно надав допомогу.

«Але ми добре знаємо, що в Італії є політичні сили, які довгий час підтримували Москву і зараз намагаються повернутися до влади. Однак ми впевнені, що Італія й далі відстоюватиме свої цінності свободи – ті, які поділяємо й ми, українці», – переконаний радник керівника Офісу Глави держави.