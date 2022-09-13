На Харківщині Президент нагородив українських захисників

Під час робочої поїздки у Харківську область Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

«Хочу подякувати вам за службу, за звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую за захист найголовнішого, що в нас є, – України, нашого суверенітету й територіальної цілісності», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський побажав захисникам та їхнім сім’ям здоров’я.

«Ви – героїчні люди. Бережіть себе і народ України. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг», – зазначив Президент.

Глава держави також провів нараду щодо оперативної ситуації на ділянці фронту та на деокупованих територіях. Президент заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського – командувача оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке здійснює контрнаступальну операцію на Харківському та Луганському напрямках.