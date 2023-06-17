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На Херсонщині працюють комунальники з 13 регіонів України – Олексій Кулеба

18 червня 2023 року - 16:57

На Херсонщині працюють комунальники з 13 регіонів України – Олексій Кулеба

У Херсонській області триває ліквідація наслідків російського терору на Каховській ГЕС. До постраждалого внаслідок підтоплення регіону прибули бригади фахівців із різних областей країни, щоб якнайшвидше відновити громади. Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

«Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни. Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття», – розповів Олексій Кулеба.

Окрім того, регіони передали на Херсонщину три десятки одиниць необхідної техніки: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.

«Роботи дуже багато, але разом усе подолаємо. Вдячний кожному за допомогу та участь у ліквідації», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

Із фахівцями та комунальною технікою допомогли Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина.

Також формуються окремі бригади енергетиків і газовиків, які відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Херсонщини.

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