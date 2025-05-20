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На Київщині Олена Зеленська ознайомилася з упровадженням послуги підтриманого проживання для людей з інвалідністю 

21 травня 2025 року - 17:34

На Київщині Олена Зеленська ознайомилася з упровадженням послуги підтриманого проживання для людей з інвалідністю 

У межах Національного тижня безбарʼєрності перша леді України Олена Зеленська разом із міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович відвідала будинок підтриманого проживання «Оселя родини», де з доглядом та підтримкою фахівців мешкають люди з інвалідністю. 

В «Оселі» зараз проживає семеро осіб. Частина з них раніше перебувала в інтернатних закладах, інших виховували в родинах. З кожним із мешканців працюють фахівці: психолог, ерготерапевт, реабілітолог. Тут є змога не лише мати соціально-побутову підтримку, а й займатися спортом та хобі. 

Крім того, мешканцям допомогли з роботою. Частина з них працює на швейній фабриці та у сфері садівництва. 

«Рада бачити, як вони успішно працюють в Україні. Це значить, дедалі більше українців з інвалідністю отримують гідні можливості для життя, праці та розвитку. Вони більше не виключені із суспільства. Отже, і суспільство стає людянішим», – сказала Олена Зеленська.

«Оселю родини» на Київщині створила минулого року громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю» за підтримки українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я для України» (MH4U).

Мінсоцполітики в партнерстві з громадським сектором, міжнародними організаціями, органами місцевого самоврядування та донорами впроваджує таку послугу також в інших регіонах. На Львівщині у будинках і квартирах підтриманого проживання мешкають 38 людей, на Вінниччині – 11, на Буковині – 11, у Києві – 6. 

«Сьогодні люди з інвалідністю живуть або з піклуванням рідних, або в інтернатах. У цих закладах вони не інтегровані в соціальне життя громад, не мають змоги працювати, підтримувати зв’язок із родиною. Реалізуючи послугу підтриманого проживання, ми змінюємо цей підхід – створюємо альтернативу інституційному догляду», – зазначила Оксана Жолнович.

Цьогоріч до пілотного проєкту приєдналися також Волинська область, де створюють п’ять будинків підтриманого проживання, Кіровоградщина й Тернопільщина.

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