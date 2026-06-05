На конференції «Освіта нової України 2.0» представили нові можливості для вступників, студентів та українських університетів

У Києві відбулася конференція «Освіта нової України 2.0», яка об’єднала понад 500 учасників: старшокласників, студентів, батьків, представників держави, закладів освіти, бізнесу, громадського сектору та міжнародних партнерів.

Участь у конференції взяли: Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Під час заходу говорили про можливості навчання в Україні, вибір професії, працевлаштування молоді та роль освіти у відновленні держави. Окрему увагу приділили напрямам, у яких уже є великий запит на фахівців: інженерії, будівництву, енергетиці, транспорту, виробництву, медицині та оборонній промисловості.

Ольга Будник представила нові кроки Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту для посилення українських університетів і підтримки молоді. Восени планують оголосити новий набір за програмою, яка дає українським закладам вищої освіти змогу залучати професорів із провідних університетів світу для лекцій, семінарів, консультацій, дослідницької роботи та офлайн-візитів. Навесні в межах UK–UA Visiting Professors Programme в українських ЗВО вже працювали професори з Оксфордського, Кембриджського, Единбурзького та інших провідних британських університетів.

«Ще торік на цій конференції ми говорили, що Фонд Президента України запускає програму запрошення іноземних професорів до українських університетів. Сьогодні один з учасників програми UK–UA Visiting Professors Programme присутній тут. Це професор астробіології Единбурзького університету Чарльз Кокелл. Він уже працює з українськими студентами», — зазначила Ольга Будник.

Окремим напрямом роботи стане інтерактивна мапа «Національна мережа хабів талантів України». Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту надасть інформацію, де саме в Україні формуватимуться такі хаби. Йдеться про освітні та наукові центри. Вони поєднуватимуть сильні освітні програми, сучасні лабораторії, наукову інфраструктуру, спортивні можливості, студентське середовище та міжнародні зв’язки.

Держава також інвестує в оновлення освітнього середовища. Цьогоріч спрямовано 3,2 мільярда гривень на сучасні освітні простори в школах і ліцеях, понад мільярд гривень на модернізацію майстерень, лабораторій і кабінетів професійної та фахової передвищої освіти, 6 мільярдів гривень на укриття в школах і садочках, 1,3 мільярда гривень на підготовку університетів до наступного осінньо-зимового періоду.