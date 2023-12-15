На Личаківському кладовищі у Львові Володимир Зеленський ушанував памʼять полеглих захисників України

Під час робочої поїздки до Львова Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників України, які загинули у російсько-українській війні.

Разом із Главою держави пам’ять полеглих воїнів ушанували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники, начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Президент і керівництво Офісу Глави держави поклали квіти на могили героїв, похованих на Марсовому полі Личаківського кладовища. Це солдати й сержанти, які загинули в боях із російськими окупантами навесні 2022 року та на початку 2023-го.

Зокрема, учасники церемонії вшанували пам’ять львів’янина Максима Василькевича, який три роки виконував бойові завдання в зоні проведення АТО на сході України, а після повномасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону та боровся з ворогом у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка; уродженця Рубіжного Луганської області Олексія Льона, який воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила; майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, молодшого сержанта 24-ї ОМБр Дмитра Сидорука.

Володимир Зеленський також поспілкувався з матір'ю лейтенанта Павла Щербини, який був командиром окремого гранатометного взводу, брав участь у звільненні Херсона, а згодом воював на Бахмутському напрямку. Загинув 15 грудня 2022 року.

Личаківське військове кладовище – територія військових поховань у Львові. З квітня 2022 року у його центральній частині ховають загиблих у російсько-українській війні.