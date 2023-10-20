На Миколаївщині Глава держави відвідав військовий госпіталь, де нагородив поранених захисників України та медиків

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються поранені українські військовослужбовці.

Глава держави поспілкувався із захисниками України, які зазнали поранень у боях на Херсонському напрямку, та їхніми рідними. Військові розповіли Президентові про свій стан та лікування.

Володимир Зеленський подякував їм за героїчну службу заради нашої держави та людей.

«Усього вам найкращого. Одужуйте. Вдячний вам за вашу службу. Ви молодці. Слава Україні!» – сказав він.

Президент вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якими їх відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський також зустрівся з медичним персоналом госпіталю. Він побажав військовим медикам здоров’я, адже від цього залежить здоров’я українських бійців.

«Дякую вам, що ви зберегли й зберігаєте їхні життя. За вашу щоденну працю, особливо в цей непростий час. Хочу подякувати лікарям, медсестрам, медбратам, водіям швидких, усім, хто працює заради перемоги», – зазначив Глава держави.

Президент побажав усім присутнім лише перемоги та вручив військовим медикам ордени Данила Галицького, якими їх нагороджено за зразкове виконання військового обов’язку та самовіддані дії при наданні медичної допомоги захисникам і захисницям України.