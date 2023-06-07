На Миколаївщині Президенту доповіли про перебіг ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський оглянув стан головної насосної станції Управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена через підрив греблі Каховської ГЕС.

Главі держави доповіли про заходи, яких вживає місцева влада для забезпечення нагальних потреб місцевих жителів у питній воді.

Також було обговорено довготривалі рішення щодо забезпечення питною водою міста Миколаєва.

Крім того, Президент ознайомився з поточним станом справ у регіоні у зв’язку з руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім доповів про ситуацію щодо підтоплення населених пунктів регіону.

У зв’язку з підтопленням здійснено евакуацію громадян, на місцях працюють рятувальники та представники влади. Людей забезпечують необхідними продуктами харчування. Зокрема, у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

У Миколаєві розгорнуто пункти прийому громадян, евакуйованих із Херсонської області.