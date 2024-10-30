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На Міністерській конференції в Монреалі відбулася відкрита бесіда з Еліною Світоліною: роль стратегічної комунікації у поверненні викрадених українських дітей

1 листопада 2024 року - 09:30

На Міністерській конференції в Монреалі відбулася відкрита бесіда з Еліною Світоліною: роль стратегічної комунікації у поверненні викрадених українських дітей

У межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру відбулася відкрита бесіда з українською тенісисткою, бронзовою призеркою Олімпійських ігор та амбасадоркою ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Еліною Світоліною. Розмову модерувала перша амбасадорка Канади з питань жінок, миру та безпеки Жаклін О’Нілл.

Головна тема зустрічі – стратегічні підходи для збереження міжнародної уваги до порушень прав дитини, зокрема воєнних злочинів Росії – примусового переміщення та депортації українських дітей.

У вступному слові Еліна Світоліна серед іншого розповіла про херсонський дитячий будинок, звідки під час окупації до Криму насильно вивезли 40 дітей. Амбасадорка Bring Kids Back UA наголосила на тому, що необхідно притягнути до відповідальності винних і повернути цих дітей додому. 

Еліна Світоліна також розповіла про зустріч із дітьми, яких Україні вдалося повернути. 

«Їхня стійкість надихає. Кожен із них пройшов крізь неймовірні труднощі до того, як повернутися в Україну. Проте вони продовжують боротися, щоб відновити своє життя», – наголосила вона. 

Окремо під час відкритої бесіди обговорили роль соціальних мереж у підтримці таких ініціатив, як Bring Kids Back UA. 

«Найменше, що ми можемо зробити, – це пам’ятати про цих дітей і поширювати їхні історії серед наших підписників, слухачів, глядачів і прихильників. Такі злочини не мають бути забуті чи сприйматися як норма. Але ви можете зробити більше. Ви можете чинити тиск на Росію, знаходячи й використовуючи кожен можливий важіль, щоб справді сприяти поверненню цих дітей. Це ваша пряма відповідальність», – підсумувала Еліна Світоліна, звертаючись до учасників Міністерської конференції. 

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Міністерська конференція з питань людського виміру Формули миру

31 жовтня 2024 року - 00:00
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