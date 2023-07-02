На Одещині Президент відвідав військовий госпіталь і нагородив українських моряків

﻿﻿Під час робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування поранені військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ.

Глава держави поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїни нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

«Вітаю вас із Днем Військово-Морських сил України! Дякую за службу. Ви молодці! Бажаю якнайшвидшого одужання. Слава Україні!» – сказав Володимир Зеленський.

Президент також поспілкувався з персоналом лікарні та відзначив представників медичної служби ЗСУ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Хочу подякувати за увагу до наших героїв, за вашу роботу, побажати вам здоров’я», – зазначив Глава держави.