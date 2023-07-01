На Одещині Президент заслухав доповідь щодо розвитку Військово-Морських сил України

﻿﻿﻿Під час робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи.

Командувач ВМС докладно поінформував Главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС.

Олексій Неїжпапа доповів Президентові про стратегію розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та в повоєнний період.

Було обговорено проміжні результати й перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Крім того, командувач ВМС доповів Володимиру Зеленському про роботу зі створення корпусу морської піхоти.