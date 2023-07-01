Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та всього світу – звернення Президента Володимира Зеленського
Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та всього світу – звернення Президента Володимира Зеленського

1 липня 2023 року - 21:28

Переглянути всі відео
ностанні новини

На Одещині Президент заслухав доповідь щодо розвитку Військово-Морських сил України

2 липня 2023 року - 14:53

Вітання Президента Військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України

2 липня 2023 року - 11:48

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та всього світу – звернення Президента Володимира Зеленського

1 липня 2023 року - 21:26

Президент відвідав Рівненську АЕС і провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

1 липня 2023 року - 21:06

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Королівства Іспанія в Києві
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Королівства Іспанія в Києві

1 липня 2023 року - 16:26

Перейти до всіх галерей

На Одещині Президент заслухав доповідь щодо розвитку Військово-Морських сил України

2 липня 2023 року - 14:53

На Одещині Президент заслухав доповідь щодо розвитку Військово-Морських сил України

﻿﻿﻿Під час робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи.

Командувач ВМС докладно поінформував Главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС.

Олексій Неїжпапа доповів Президентові про стратегію розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та в повоєнний період.

Було обговорено проміжні результати й перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Крім того, командувач ВМС доповів Володимиру Зеленському про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

Версія для друку