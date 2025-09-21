На полях ГА ООН з ініціативи України вперше відбувся захід регіональних організацій перших леді та джентльменів з усього світу

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому сучасним глобальним викликам і шляху до миру й процвітання у світі. Захід об’єднав подружжя лідерів 15 країн із різних континентів і відбувся в межах 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

«Ми вже не символічні постаті – ми агенти змін. Ніхто не надав нам повноважень, але ми відчули потребу та взяли на себе відповідальність діяти. Там, де «жорстка сила» зводить кордони, наша «сила серця» будує мости», – зазначила дружина Президента.

Учасники заходу обговорили проблеми та можливості поза політикою боротися з нерівністю, захищати людську гідність і реагувати на гуманітарні кризи.

«Вперше в історії, у 80-ту річницю ООН, майже всі організації перших леді та джентльменів зібралися в одній залі: ALMA – Альянс дружин глав держав та представників Латинської Америки), SCLAN – Мережа дій дружин лідерів КАРІКОМ, GFLA – Глобальний альянс перших леді та SFLG – Саміт перших леді та джентльменів, який я маю честь представляти. Цей момент є історичним, і роль перших леді та джентльменів швидко розвивається», – сказала Олена Зеленська.

Також під час заходу розглянули успішні проєкти перших леді та джентльменів: розширення доступу до медицини в Карибському регіоні, освітні проєкти та інклюзію в Латинській Америці, програми ментального здоров’я для постраждалих від війни у Європі й міжрегіональні діалоги гендерної рівності та гуманітарної дипломатії.

«М’яка сила сьогодні – це не символ, це стратегія. Це міст там, де політика дає збій, і голос, що відновлює гідність там, де конфлікти змушують громади замовкнути», – наголосила модераторка заходу, засновниця Global First Ladies Alliance докторка Кора Ньюман.

До розмовної панелі долучилися: перша леді Співдружності Багамських Островів, в. о. голови SCLAN Енн Марі Девіс, перша леді Белізу Россана Брісеньо (SCLAN), перша леді Панами Марісель Коен де Муліно (ALMA), перша леді Гватемали, голова ALMA Лукресія Пейнадо, перший джентльмен Словенії доктор Алеш Мусар (SFLG Global Platform). Промови виголосили перша леді Сербії Тамара Вучич, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, перша леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб, донька Президента Іраку Сара Рашид, перша леді Бермудів Крістін Брут та перша леді Мальти Лідія Абела.

Учасники заходу представили Спільну заяву «Роль перших леді та джентльменів – об’єднатися заради миру та процвітання», яку презентувала перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо. Заява покликана зміцнити зусилля в подоланні гуманітарних викликів і відстоювати інтереси вразливих спільнот у світі.

Ця зустріч стала першим в історії об’єднанням регіональних мереж перших леді та джентльменів в ООН, закріпила їхні голоси на міжнародному порядку денному та відзначила важливість інклюзивної, орієнтованої на людей дипломатії.