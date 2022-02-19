На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України провів низку двосторонніх зустрічей

У межах участі у 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних інституцій.

Зокрема, Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Володимир Зеленський подякував йому за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також за надану британською стороною допомогу для зміцнення обороноздатності нашої держави.

«У нинішній непростий час дуже важливо, хто на цьому шляху поруч з Україною. Важливо, що є такі справжні надійні й потужні, не теоретичні, а предметні друзі, як Велика Британія», – сказав Глава держави.

Він поінформував Бориса Джонсона про інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій та масштабну кампанію дезінформації з боку РФ з метою виправдання подальшої ескалації та агресії.

«Це дуже небезпечний момент нашої історії. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це буде катастрофою для Європи, для України й для самої Росії. Я вважаю, що кожен на цій конференції прагне до єднання, підтримки та солідарності з Україною», – наголосив Прем'єр-міністр Великої Британії.

Президент також ознайомив очільника британського уряду з останніми ініціативами нашої держави щодо активізації процесу мирного врегулювання.

«Наша позиція є чіткою й незмінною. Абсолютним пріоритетом для нас залишається врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Кирилом Петковим і поінформував його про поточну безпекову ситуацію навколо нашої країни.

«Ми усвідомлюємо всі ризики й готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Але за жодних умов не піддамося на провокації», – наголосив Президент.

Сторони обговорили перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України. Важливим кроком у реалізації цих завдань стало укладення з Болгарією спільної Декларації про підтримку європейської перспективи України.

Володимир Зеленський відзначив значний потенціал для розвитку двосторонніх відносин з Болгарією і зауважив, що Україна в цьому дуже зацікавлена.

Під час перемовин з Віце-президентом США Камалою Гарріс Глава Української держави подякував адміністрації США за постійний діалог та зусилля, які вживаються з метою недопущення нової ескалації.

Президент України поінформував Камалу Гарріс про останні події навколо нашої держави та на сході країни. Сторони обговорили останні кроки в межах мирного врегулювання та активізацію роботи всіх переговорних форматів.

«Ми поділяємо бачення мирного процесу. А саме – політико-дипломатичний шлях відновлення миру й стабільності», – сказав він.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності запровадження превентивного пакету стримування РФ та напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для Української держави. Окрема увага під час зустрічі була приділена перспективам подальшої співпраці у сфері зміцнення обороноздатності України, а також надання безпекової допомоги.

У межах зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом Президент наголосив на важливості надання союзниками та партнерами конкретної допомоги, зокрема у сфері зміцнення обороноздатності України, з огляду на безпрецедентні безпекові виклики.

У контексті деескалації та стабілізації ситуації співрозмовники обговорили питання запровадження превентивного пакету стримування РФ.

Окрему увагу лідери приділили мирному врегулюванню в межах наявних переговорних форматів, насамперед Нормандського.

Під час розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський ознайомив її з розвитком актуальної безпекової ситуації навколо України, останніми подіями на сході нашої держави, а також з ініціативами України щодо активізації процесу мирного врегулювання.

Сторони підтвердили відданість політико-дипломатичним зусиллям з метою розблокування мирного процесу, відновлення стабільності та запобігання можливій ескалації російської агресії.

«Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки є сильна підтримка незалежності та суверенітету України», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за фінансову підтримку, яку надає Україні Європейський Союз. Співрозмовники домовилися про виділення першого траншу нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Під час зустрічі з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом Володимир Зеленський відзначив успішну взаємодію України з цією фінансовою інституцією, а також подякував за багаторічну підтримку нашої країни. Сторони обговорили подальші напрями збільшення участі Світового банку у забезпеченні стійкості фінансового сектору України.

Девід Малпасс підтвердив надання невідкладної фінансової підтримки у розмірі 350 млн дол. США на поточні реформи та важливі проекти. Також було підтверджено зацікавленість у подальшому реформуванні та модернізації Укрзалізниці, термомодернізації житлових будинків, підвищенні енергоефективності житла в Україні.

Крім того, увечері 19 лютого, після повернення з Німеччини, Глава Української держави провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Лідери обмінялися оцінками та позиціями в контексті безпекових загроз уздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях України.

Володимир Зеленський поінформував про інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, зокрема населених пунктів, з боку незаконних збройних формувань, що призвели до втрат серед наших військових.

«Ми розцінюємо це як цинічну провокацію, але Україна не піддається на провокації», – зазначив Глава Української держави.

Окремо було наголошено на провокаційному обстрілі народних депутатів України та представників іноземних ЗМІ, які перебували з візитом на лінії розмежування на Донеччині.

Президенти обговорили питання мирного врегулювання, насамперед у світлі останніх заходів у межах Нормандського формату та відмови російської сторони від участі в засіданні Тристоронньої контактної групи, яке скликалося з ініціативи України.

«Росія відмовилась сьогодні й учора від засідання ТКГ. Ми наполягаємо на його негайному проведенні», – акцентував Володимир Зеленський і додав, що Україна й надалі виступатиме за повне припинення вогню.

Співрозмовники погодилися з необхідністю подальших політико-дипломатичних зусиль міжнародної спільноти задля запобігання ескалації російської агресії.