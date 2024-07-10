На полях саміту НАТО Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував за те, що обороноздатність і відбудова України – пріоритетні питання італійського головування в G7 цього року.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, російський повітряний терор проти українських міст, зокрема удар по провідній дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Лідери обговорили основні потреби України, передусім щодо ППО, підсумки першого Саміту миру, а також підготовку до другого Саміту та наступної Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії у 2025 році.

Окрему увагу під час зустрічі приділили результатам саміту НАТО у Вашингтоні, які стали ще одним важливим кроком до майбутнього членства України в Альянсі.

Володимир Зеленський вручив Джорджі Мелоні орден Свободи за вагомий особистий внесок у зміцнення співробітництва між Україною та Італією, підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.