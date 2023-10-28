На полях третьої зустрічі на рівні радників Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти

У межах третьої зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті за дорученням Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом.

Керівник Офісу Президента висловив подяку мальтійській стороні за організацію безпрецедентної за кількістю учасників з усього світу зустрічі щодо принципів миру для України, Європи та світу. Він також подякував Мальті за активну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема в контексті ухвалення важливих для України рішень в ООН та інших міжнародних організаціях.

«Ми ніколи не забудемо вашу підтримку нашої держави з початку повномасштабного вторгнення Росії», – сказав Андрій Єрмак.

Ієн Борг зазначив, що Мальта одразу ухвалила рішення не бути стороннім спостерігачем, а допомагати Україні протистояти агресії, бо також поважає міжнародне право й Статут ООН і цінує життя людей.

«Якщо ми дозволимо Росії робити те, що вона хоче, це означає, що в майбутньому хтось інший теж почне чинити так само», – зауважив міністр закордонних та європейських справ Мальти.

Співрозмовники констатували необхідність подальшого розвитку й практичного наповнення українсько-мальтійських двосторонніх відносин, зокрема спільної реалізації взаємовигідних ініціатив.

Як зазначив Ієн Борг, ідеться не лише про відбудову після воєнних дій, а й про спільний із партнерами розвиток бізнес-проєктів, щоб Україна отримувала міжнародну допомогу.

Відбувся предметний обмін думками щодо участі Республіки Мальта в імплементації окремих пунктів Української формули миру. Керівник Офісу Президента закликав мальтійську сторону зробити свій внесок у справу повернення викрадених українських дітей, а також долучитися до відповідних проєктів з відбудови нашої країни.

Міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти відзначив важливу роль України в забезпеченні світової продовольчої безпеки попри повномасштабну збройну агресію Росії, що триває.