На порталі «Дія» запрацював розділ «Дія. Бізнес без бар’єрів» та невдовзі з’явиться «Дія. Безбар’єрність»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у масштабному заході Diia Summit, під час якого розповіла про нові опції порталу державних послуг «Дія» в напрямі безбар'єрності.

Захід організувало Міністерство цифрової трансформації. Відкрив саміт Президент України Володимир Зеленський. Він розповів про досягнення за два роки діджиталізації країни, завдяки якій ключові державні послуги тепер можна отримати за допомогою смартфона.

Перша леді у виступі відзначила, що завдяки порталу «Дія» українці відчули свободу дій там, де раніше були дні очікування й багато витраченого часу.

«Державні послуги в один клік – це шлях до суспільства рівних можливостей, де комфортно кожному. Це те, чого ми прагнемо, що ми називаємо державою без бар’єрів – де немає вікових, гендерних обмежень або перешкод за станом здоров’я», – наголосила вона.

Олена Зеленська нагадала, що «Дія» вже залучена до формування культури безбар’єрності – два роки тому з’явилася спільнота «Бізнес без бар’єрів», і її учасники, великі українські та міжнародні компанії, вирішили ділитися досвідом саме на порталі «Дія».

Тут представлені успішні кейси безбар’єрного бізнесу в країні: як створювати робочі місця та інтегрувати в колектив людей з інвалідністю, як подолати вікові та гендерні обмеження, організувати умови для рівного батьківства.

Дружина Президента презентувала окрему сторінку «Дія. Бізнес без бар'єрів», на якій відтепер будуть зібрані такі кейси.

Перша леді також анонсувала ще один новий розділ – «Дія. Безбар’єрність».

«Зараз ми запроваджуємо безбар’єрність на всіх рівнях – від будівництва пандусів до доступності робочих місць. І дуже важливо, щоб безбар’єрність втілювалася також на цифровому рівні», – зазначила вона.

Розділ, що має стати доступним у березні, готує команда Міністерства цифрової трансформації та ГО «Безбар’єрність» за підтримки ПРООН.

«Це не просто розділ, а «спецпідрозділ» «Дії». Його покликання – спростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними й дружніми», – розповіла Олена Зеленська.

Для цих груп населення в розділі «Дія. Безбар’єрність» буде доступно викладено інформацію, як отримати пільги, послуги, документи, допомогу, дізнатися про свої права та можливості.

«Ми хотіли б, щоб «Дія. Безбар’єрність» стала містком, а в цьому випадку доречно сказати – зручним пандусом між онлайн- і офлайн-сервісами держави для тих, хто цього особливо потребує. Так «Дія» стане ще дієвішою. А в державі буде менше перешкод і бар’єрів», – резюмувала перша леді.