На позачерговому засіданні уряду за участі Президента ухвалено рішення щодо розблокування роботи НАЗК

За участі Президента України Володимира Зеленського відбулося термінове позачергове засідання Кабінету Міністрів, на якому ухвалено розпорядження, що дасть змогу розблокувати діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Термінове засідання уряду відбулося в Офісі Глави держави на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності обговорити реакцію на нові загрози та виклики національній безпеці.

«Йдеться про загрозу антикорупційній реформі та забезпечення повноцінної роботи антикорупційних органів», – сказав він.

Прем’єр-міністр нагадав, що Володимир Зеленський повернув до законодавства норму про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яку було скасовано Конституційним Судом 26 лютого 2019 року.

«Це підтвердило, що команда Президента діє прозоро, повністю віддана прагненню викоренити корупцію в Україні», – зазначив Денис Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що рішення Конституційного Суду, ухвалене 27 жовтня, поставило під загрозу електронне декларування.

«Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Уже завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків», – констатував Денис Шмигаль.

Розпорядження «Деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції», розглянуте та ухвалене урядовцями, дасть змогу розблокувати діяльність НАЗК.

Згідно з документом, з метою забезпечення належної реалізації закону «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції має забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також НАЗК має забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Державні органи, органи місцевого самоврядування мають забезпечити доступ Нацагентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателями яких вони є. Також вони мають надавати інформацію, серед іншого з обмеженим доступом, за письмовими запитами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Президент подякував уряду за оперативне проведення засідання та ухвалення рішення.

«Хотів би відзначити вашу швидку реакцію. Хочу подякувати Кабміну, що ви одразу відреагували й одразу ми могли зібратися. У нас правильне рішення Ради національної безпеки і оборони України, засідання якої відбулося сьогодні в розширеному складі: були наші антикорупційні представники, всі висловилися щодо ситуації. Перший крок – це той крок, який щойно Кабмін ухвалив. Я всім вдячний. Я думаю, що це важливий сигнал нашому суспільству, що Кабмін одноголосно працює на державу, а не кожен сам на себе», – наголосив Володимир Зеленський.