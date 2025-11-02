Президент:

Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента

2 листопада 2025 року - 19:40

На пункті управління 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Володимир Зеленський заслухав доповідь військових про ситуацію на Добропільському напрямку

4 листопада 2025 року - 15:08

Щорічний звіт Єврокомісії про розширення засвідчив прогрес України в підготовці до перемовин і готовність до відкриття трьох переговорних кластерів

4 листопада 2025 року - 14:59

Президент зустрівся з воїнами 1-го корпусу НГУ «Азов», який веде оборону на Донеччині, та відзначив їх нагородами

4 листопада 2025 року - 14:00

Президент зустрівся з працівниками й працівницями Укрзалізниці та привітав їх із професійним святом

4 листопада 2025 року - 09:13

Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09

На пункті управління 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Володимир Зеленський заслухав доповідь військових про ситуацію на Добропільському напрямку

На пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку, Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку. 

Президент і військові детально обговорили потреби бригади, виробництво та централізоване постачання дронів специфічних типів – наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, а також виготовлення типових боєприпасів для дронів.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами.

«Бережіть себе й своїх побратимів. Напевно, це найголовніше – ті, хто поруч із тобою. Дуже віримо у вас, у перемогу України», – сказав Президент.

