На пункті управління 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Володимир Зеленський заслухав доповідь військових про ситуацію на Добропільському напрямку

На пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку, Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку.

Президент і військові детально обговорили потреби бригади, виробництво та централізоване постачання дронів специфічних типів – наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, а також виготовлення типових боєприпасів для дронів.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами.

«Бережіть себе й своїх побратимів. Напевно, це найголовніше – ті, хто поруч із тобою. Дуже віримо у вас, у перемогу України», – сказав Президент.