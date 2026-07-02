На рахунку армійської авіації тисячі бойових місій зі збиття «шахедів» та операції з ураження ворога й евакуації поранених – Президент привітав воїнів із професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, відзначив їх державними нагородами та присвоїв військове звання.

«Зараз, у час складний, у час повномасштабної війни, на рахунку нашої армійської авіації вже тисячі й тисячі бойових місій, дуже важливих. Щоночі – збиття "шахедів" та інших російських дронів. І це буквально постійний, щодобовий порятунок життя людей у наших містах, у наших селах. Також на рахунку армійської авіації незмінно фахові, часто героїчні операції на підтримку нашої армії на фронті: вогневе ураження ворога, евакуація поранених, логістика на гранично малих висотах, у постійній небезпеці», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім воїнам армійської авіації за унікальні місії в Маріуполі та на «Азовсталі» на початку повномасштабної війни, внесок у захист Києва та Харкова, оборону півдня України та дієву участь в історичній операції зі звільнення острова Зміїний. Президент зауважив, що підрозділи армійської авіації були активно залучені до операцій із захисту України після 2014 року, а до війни українські армійські вертолітні підрозділи виконували миротворчі та гуманітарні завдання в інших країнах та в місіях ООН.

«Впевнений, після цієї війни українська армійська авіація буде так само одним із гарантів безпеки для наших друзів і для наших партнерів, буде використовувати досвід, здобутий зараз, у цій війні, для того, щоб мир панував», – зазначив Глава держави.

Президент закликав пам'ятати полеглих, які віддали свої життя заради України. Пам'ять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив 15 військових орденами Богдана Хмельницького І–ІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів і медалями «За військову службу Україні». Серед нагороджених – батько й син Павло та Антон Мудрі. Командир вертольота підполковник Павло Мудрий отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня. За час повномасштабної війни на гелікоптерах Мі-8 та Мі-17 здійснив 312 бойових вильотів для вогневого ураження ворога, медичної евакуації поранених, забезпечення управління та зв’язку військ. Його син, старший солдат Антон Мудрий, отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня. Виконав 195 бойових вильотів як повітряний стрілець. Лише протягом липня – листопада 2025 року особисто знищив понад 200 ворожих дронів, серед яких «шахеди».

Президент вручив погони бригадного генерала командувачу армійської авіації командування Сухопутних військ ЗСУ Павлу Бардакову.